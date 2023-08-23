بيكو مصر تستهدف 50% مكون محلي بمنتجات مصنعها الجديد الفترة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:10 مساءً - إسلام سالم _ قال أوميت جونيل مدير عام شركة بيكو مصر احدى شركات ارتشيليك العالمية، إن الشركة تستهدف استخدام مكونات محلية في عمليات تصنيع منتجاتها بنسبة تصل 50% خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جونيل، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الشركة اليوم الأربعاء، أن التصدير من أهم النقاط الاستراتيجية للاستثمار، وهو ما ستركز الشركة عليه الفترة المقبلة لكون مصر مركز إقليمي هام.

وأكد مدير عام بيكو مصر أن الشركة تمتلك 45 نقطة توزيع حتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 100 نقطة بنهاية 2023.