- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيكو مصر تستهدف 50% مكون محلي بمنتجات مصنعها الجديد الفترة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:10 مساءً - إسلام سالم _ قال أوميت جونيل مدير عام شركة بيكو مصر احدى شركات ارتشيليك العالمية، إن الشركة تستهدف استخدام مكونات محلية في عمليات تصنيع منتجاتها بنسبة تصل 50% خلال الفترة المقبلة.
وأضاف جونيل، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الشركة اليوم الأربعاء، أن التصدير من أهم النقاط الاستراتيجية للاستثمار، وهو ما ستركز الشركة عليه الفترة المقبلة لكون مصر مركز إقليمي هام.
وأكد مدير عام بيكو مصر أن الشركة تمتلك 45 نقطة توزيع حتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 100 نقطة بنهاية 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيكو مصر تستهدف 50% مكون محلي بمنتجات مصنعها الجديد الفترة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.