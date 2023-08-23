مال وأعمال

بيكو مصر تستهدف 50% مكون محلي بمنتجات مصنعها الجديد الفترة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيكو مصر تستهدف 50% مكون محلي بمنتجات مصنعها الجديد الفترة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 07:10 مساءً - إسلام سالم _ قال أوميت جونيل مدير عام شركة بيكو مصر احدى شركات ارتشيليك العالمية، إن الشركة تستهدف استخدام مكونات محلية في عمليات تصنيع منتجاتها بنسبة تصل 50% خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف جونيل، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الشركة اليوم الأربعاء، أن التصدير من أهم النقاط الاستراتيجية للاستثمار، وهو ما ستركز الشركة عليه الفترة المقبلة لكون مصر مركز إقليمي هام.

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وأكد مدير عام بيكو مصر أن الشركة تمتلك 45 نقطة توزيع حتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 100 نقطة بنهاية 2023.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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