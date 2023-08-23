ترانس جلوب الكندية تستهدف التوسع وضخ استثمارات جديدة لها في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أغسطس 2023 09:12 مساءً - دوت الخليج – أكدت شركة ترانس جلوب الكندية، المتخصصة في قطاع البترول والغاز، أنها تستهدف التوسع وضخ استثمارات جديدة لها في مصر.

وناقش وفد من الشركة، بقيادة جورج ماكسويل الرئيس التنفيذي، مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، خطط عمل الشركة، والأنشطة الحالية التي تجريها للبحث والاستكشاف والحفر والإنتاج في منطقة الامتياز المندمجة غرب غارب، وغرب بكر وشمال غرب غارب بالصحراء الشرقية، وجنوب غزالات بالصحراء الغربية.

واستعرض اللقاء النتائج “الإيجابية” لتكثيف الأنشطة وبرامج الحفر بالتعاون بين قطاع البترول والشركة الكندية، والذي أسهم في تحقيق زيادة قدرها 25% في الإنتاج البترولي من مناطق عمل الشركة الكندية خلال العام المالي الحالي ليصل إجمالي إنتاجها إلى 12.5 ألف برميل خام يوميا، بحسب بيان لوزارة البترول.

وأشار المهندس طارق الملا، خلال اللقاء، إلى أهمية الاستمرار في تكثيف الأنشطة في مناطق عمل الشركة واستخدام التكنولوجيات الجديدة التي تدعم تعظيم الاحتياطيات والإنتاج من الحقول القديمة بالصحراء الشرقية، والتي لا زالت تزخر بالفرص التي تتطلب تكنولوجيات جديدة لاستغلالها.

وأكد أن ماتحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة يدعم ثقة المستثمرين والشركاء في مناخ الاستثمار في قطاع البترول ويشجعهم على المزيد من العمل والاستثمار، وأن قطاع البترول يقدم أوجه الدعم كافة للشركاء والشركات العاملة في مصر.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، فرص زيادة استثمارات الشركة الكندية خاصة من خلال الاستثمار بمناطق جديدة واعدة أو التعاون مع شركاء جدد، علاوة على بحث إجراء مسح سيزمي لتعظيم فرص زيادة الاحتياطيات والإنتاج.

وأعرب مسئولو الشركة الكندية عن تقديرهم الكامل للدعم والشراكة المتميزة مع قطاع البترول المصري، مؤكدين أن أصول الشركة في مصر تمثل أهمية كبيرة في المحفظة الاستثمارية للشركة، وأنها تستهدف التوسع وضخ استثمارات جديدة لها في مصر بما يتوافق مع استراتيجيتها للنمو.

وتتبع ترانس جلوب شركة فالكو إنرجي الأمريكية للطاقة، وتستثمر إلى جانب مصر في كل من كندا والجابون وغينيا الاستوائية، وتستهدف التركيز على القارة الإفريقية في أعمالها لتنمية موارد البترول والغاز.