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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جدوى السعودية تستحوذ على 35% في قصة الكويتية للعطور من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أغسطس 2023 01:09 صباحاً - – قالت شركة جدوى للاستثمار السعودية في بيان مشترك يوم الأربعاء إنها استحوذت على حصة 35% في شركة قصة الكويتية للعطور المقرر إدراجها في الرياض.
أفاد البيان بأن جدوى، أحد أكبر البنوك الاستثمارية الخاصة في المملكة، اشترت الحصة من خلال صندوق فرص البيع بالتجزئة التابع لها.
ولم تقدم الشركتان جدولا زمنيا للإدراج المخطط لقصة ولم تكشفا عن قيمة الاستثمار.
ونُقل عن فيصل الشايجي، رئيس مجلس إدارة قصة، قوله إن الصفقة ستساعد الشركة على إعدادها للإدراج العام في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول).
ولم تقدم الشركتان جدولا زمنيا لإدراج قصة في بورصة الرياض.
تأسست قصة عام 2018، ولها 80 متجرا في 25 مدينة في جميع أنحاء السعودية والكويت والإمارات والبحرين.
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