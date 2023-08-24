مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تلغي ممارسة دولية لشراء الذرة الصفراء

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تلغي ممارسة دولية لشراء الذرة الصفراء من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أغسطس 2023 09:00 صباحاً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الأربعاء إنها ألغت ممارسة دولية لشراء الذرة الصفراء، وذلك في تأكيد لما ذكره متعاملون في وقت سابق.

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ولم تذكر الهيئة سبب الإلغاء لكن متعاملين قالوا إن الأسعار المرتفعة سبب محتمل.

وكانت الهيئة طرحت ممارسة لشراء الذرة الصفراء للشحن في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من أكتوبر و/أو من 15 إلى 30 أكتوبر.

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وطُلب من الموردين تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة على أن يكون السداد بنظام الدفع الفوري عند الاطلاع.

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وكان الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الأربعاء.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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