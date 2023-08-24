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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تلغي ممارسة دولية لشراء الذرة الصفراء من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أغسطس 2023 09:00 صباحاً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الأربعاء إنها ألغت ممارسة دولية لشراء الذرة الصفراء، وذلك في تأكيد لما ذكره متعاملون في وقت سابق.
ولم تذكر الهيئة سبب الإلغاء لكن متعاملين قالوا إن الأسعار المرتفعة سبب محتمل.
وكانت الهيئة طرحت ممارسة لشراء الذرة الصفراء للشحن في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من أكتوبر و/أو من 15 إلى 30 أكتوبر.
وطُلب من الموردين تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة على أن يكون السداد بنظام الدفع الفوري عند الاطلاع.
وكان الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الأربعاء.
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