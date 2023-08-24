مال وأعمال

إسرائيل: تصدير 38.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إسرائيل: تصدير 38.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أغسطس 2023 10:13 صباحاً - وكالات – أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الموافقة على تصدير 38.7 مليار متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي إلى مصر، على مدى 11 عاما.

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وقال كاتس إن إسرائيل ستسمح بإنتاج 6 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من 2026 بزيادة 60%.

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وأضاف أن ثلث الغاز الطبيعي الإضافي من حقل تمار سيباع محليا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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