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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إسرائيل: تصدير 38.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أغسطس 2023 10:13 صباحاً - وكالات – أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الموافقة على تصدير 38.7 مليار متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي إلى مصر، على مدى 11 عاما.
وقال كاتس إن إسرائيل ستسمح بإنتاج 6 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من 2026 بزيادة 60%.
وأضاف أن ثلث الغاز الطبيعي الإضافي من حقل تمار سيباع محليا.
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