إسرائيل: تصدير 38.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر…

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أغسطس 2023 10:13 صباحاً - وكالات – أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الموافقة على تصدير 38.7 مليار متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي إلى مصر، على مدى 11 عاما.

وقال كاتس إن إسرائيل ستسمح بإنتاج 6 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من 2026 بزيادة 60%.

وأضاف أن ثلث الغاز الطبيعي الإضافي من حقل تمار سيباع محليا.