انت الأن تتابع خبر الذهب يقفز إلى 1920 دولار للأونصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الخميس، حيث زاد المعدن النفيس نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية.



وزاد المعدن الأصفر بنسبة 0.32% أو ما يعادل 5.01 دولار ليصل إلى 1920.01 دولار للأونصة، كما ارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.06% أو ما يعادل 0.1 دولار لتصل إلى 1948.55 دولار للأونصة.



كما ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، في الأسواق العالمية حيث ساعدها تراجع طفيف للدولار الأمريكي وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار



وجاء ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة



وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1900.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي