انت الأن تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 24 أغسطس : الكيلو زاد يا بشمهندس شوف بكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت أسعار اللحوم اليوم الخميس 24 أغسطس الجاري في محلات الجزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد التراجع الكبير الذي حدث على مدار الثلاثة أيام الماضية

سعر كيلو اللحمة اليوم:

وأكدت بوابة الأسعار في أحدث إحصائيات تصدر عنها قبل قليل أسعار اللحوم اليوم قد ارتفعت بمقدار 4.47 جنيه في سعر كيلو اللحمة اليوم ب عدد من الأنواع والقطعية سواء كانت الطازجة أو البتلو أو غيرها

أسعار اللحوم اليوم الخميس 24 أغسطس :

1- سعر كيلو اللحمة الكندوز في أسعار اللحوم اليوم ما بين 360 و400 جنيه

2- سعر كيلو اللحمة البقري البلدي في أسعار اللحوم اليوم 312.85 جنيه، بارتفاع 4.47 جنيه

3- سعر كيلو اللحمة الجملي 215 و 230 جنيه للكيلو،

4- سعر كيلو اللحمة الضأن من 250 وحتى 310 جنيه حسب القطعية.

5- سعر كيلو اللحمة المفرومة 200 جنيه إلى 280 جنيه

6- سعر كيلو اللحمة كباب الحلة 160- 210 جنيها

7- سعر كيلو اللحمة البتلو من 270 إلى 380 جنيه للكيلو

8- سعر كيلو الكبدة 250 جنيه إلى 300 للكيلو

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة:

1- بلغ سعر كيلو اللحوم الكندوز 300 – 330 جنيه.

2- بلغ سعر كيلو اللحوم الضأن فتبلغ بين 320 و350 جنيها.

3- بلغ كيلو اللحوم الجملى 200 و250 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

وأشار مجلس الوزراء أن ما يقوم بعض رواد السوشيال ميديا بنشره حول غلق المنافذ الاستهلاكية في مصر خلال الفترة الحالية وهو أمير ليس صحيح موضحاً إلي أنها مجرد إشاعات والدولة مستمرة في طرح لحوم بأسعار مخفضة عن الأسعار المعلنة، في ظل الإجراءات التي تتخذها للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا على المواطنين

1- سعر كيلو اللحمة السوداني يبلغ 195 جنيها للكيلو.

2- سعر كيلو اللحمة المجمدة البرازيلية والهندية إلى 160 جنيه و190جنيها للكيلو.

3- سعر كيلو اللحمة البلدي يبلغ 260 جنيها للكيلو