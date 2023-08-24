انت الأن تتابع خبر تراجع قيمة الدولار مقابل العملات الآسيوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت قيمة الدولار الأمريكي ، الخميس ، مقابل العملات الآسيوية، بعد بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع، حيث ألقت بظلالها على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة ودفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية للانخفاض.

ووفق وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، لا يزال مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، مرتفعا خلال الشهر لكنه انخفض بنحو 0.2 بالمئة الأربعاء واستقر عند 103.39 خلال التعاملات الآسيوية.

وأظهرت بيانات شهر آب التي صدرت الأربعاء أن نمو النشاط التجاري في الولايات المتحدة كان الأضعف منذ شباط الماضي.

وأظهرت استطلاعات، أن إنتاج الصناعات التحويلية في أوروبا استمر في الانكماش وتراجع نشاط الخدمات ليستقر اليورو عند 1.0866 دولار في آسيا.

