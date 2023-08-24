نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيهاب درياس: مطالب بالصرف الفوري للمستحقات وتأجيل الضرائب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أغسطس 2023 12:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 20% أضعف تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيهاب درياس: مطالب بالصرف الفوري للمستحقات وتأجيل الضرائب… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.