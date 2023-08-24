نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيكو مصر تستهدف تشغيل مصنعها مطلع 2024.. وتصدير 60% من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أغسطس 2023 12:12 مساءً - إسلام سالم _ قال أوميت جونيل، مدير عام شركة بيكو مصر إحدى شركات مجموعة أرتشيليك العالمية، إن اعتماد العملات المحلية في التبادل التجاري بين مصر وتركيا سيفتح الباب أمام دخول كبير من المستثمرين الأتراك إلى السوق المصرية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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