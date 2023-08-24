مال وأعمال

صادرات النفط السعودية تتراجع إلى 71.9 مليار ريال في يونيو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات النفط السعودية تتراجع إلى 71.9 مليار ريال في يونيو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أغسطس 2023 03:12 مساءً - العربية نت _ أعلنت هيئة الإحصاء السعودية اليوم الخميس، أن الميزان التجاري للمملكة حقق فائضا بقيمة نحو 38 مليار ريال (حوالي 10 مليارات دولار) في يونيو الماضي.

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وذكرت الهيئة في تقرير شهري أن الصادرات السلعية للمملكة انخفضت بنسبة 39.7% على أساس سنوي في يونيو لتصل إلى 88.8 مليار ريال، في حين تراجعت الواردات 17.1% إلى 51.4 مليار ريال.

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وأشارت إلى أن الصادرات البترولية تراجعت 38.3% على أساس سنوي في يونيو، لتصل قيمتها إلى 71.9 مليار ريال، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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