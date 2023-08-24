صادرات النفط السعودية تتراجع إلى 71.9 مليار ريال في يونيو

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أغسطس 2023 03:12 مساءً - العربية نت _ أعلنت هيئة الإحصاء السعودية اليوم الخميس، أن الميزان التجاري للمملكة حقق فائضا بقيمة نحو 38 مليار ريال (حوالي 10 مليارات دولار) في يونيو الماضي.

وذكرت الهيئة في تقرير شهري أن الصادرات السلعية للمملكة انخفضت بنسبة 39.7% على أساس سنوي في يونيو لتصل إلى 88.8 مليار ريال، في حين تراجعت الواردات 17.1% إلى 51.4 مليار ريال.

وأشارت إلى أن الصادرات البترولية تراجعت 38.3% على أساس سنوي في يونيو، لتصل قيمتها إلى 71.9 مليار ريال، وفق وكالة أنباء العالم العربي.