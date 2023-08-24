انت الأن تتابع خبر المركزي يطرح سندات شركة الكهرباء بـ 220 مليون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البنك المركزي، عن طرح سندات وصكوك شركة الكهرباء الوطنية بقيمة 220 مليون دينار، بحسب ما ذكر البنك الخميس.



ووفقا للبنك المركزي، فإن سندات شركة الكهرباء التي طرحها البنك والمكفولة من الحكومة، بلغت 100 مليون دينار تستحق في 28 من شهر آب للعام 2026.



أما صكوك شركة الكهرباء الوطنية، فقد أعلن البنك المركزي الشريحة الثالثة من الإصدار السادس وبقيمة 120 مليون دينار تستحق في الثامن والعشرين من شهر آب من العام 2026.