اتفاق على انضمام مصر والسعودية والإمارات لمجموعة بريكس

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أغسطس 2023 04:09 مساءً - العربية نت _ أعلن رئيس جنوب أفريقيا أنه تم الاتفاق على انضمام مصر والسعودية والإمارات لمجموعة بريكس.

وأكد أنه تم الاتفاق على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين دول بريكس .

وكانت تستعد دول الأسواق الناشئة الكبرى لدعوة مصر والمملكة العربية السعودية، والعديد من الدول الأخرى للانضمام إلى تكتلها في مسعى لتوسيع نفوذها العالمي.

واتفق زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا على توسيع مجموعة “بريكس” في قمة عقدت هذا الأسبوع في جوهانسبرج. وسيكون التوسع الأول منذ عام 2010.

وقال الأعضاء إن مجموعة أكبر يمكن أن تساعد في مواجهة هيمنة مجموعة السبع على الشؤون العالمية.

وكان الدافع وراء التوسع إلى حد كبير هو الصين، لكنه حظي بدعم روسيا وجنوب أفريقيا. وكانت الهند تشعر بالقلق من أن مجموعة البريكس الأكبر قد تحول المجموعة إلى ناطق بلسان الصين، في حين كانت البرازيل قلقة بشأن تنفير الغرب.