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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يرحب بإعلان بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضوية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أغسطس 2023 09:12 مساءً - ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024.
ورحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم الخميس، بثقة دول التجمع كافة التي تربط مصر بها جميعًا علاقات وثيقة، مؤكدا التطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بينها.
وأشار الرئيس إلى العمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهها، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.
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