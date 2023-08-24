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صادرات العراق من النفط تتجاوز 8 مليارات دولار في يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات العراق من النفط تتجاوز 8 مليارات دولار في يوليو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أغسطس 2023 10:10 مساءً - العربية نت _ أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس، أن إيرادات شهر يوليو الماضي تجاوزت 8 مليارات دولار، بمعدل سعر البرميل الواحد (78.033) دولار.

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وقالت الوزارة في بيان إن الإحصائية النهائية لكمية الصادرات من النفط الخام الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت106.75 مليون برميل تقريبا بإيرادات بلغت 8.33 مليار دولارا”.

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وأضافت أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 105.48مليون برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة 922.75 ألف برميل، فيما كانت الصادرات إلى الأردن 344.8 ألف برميل” وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأوضحت أن”الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (40) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الخبير والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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