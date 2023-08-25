طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 230 ألفا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أغسطس 2023 12:12 صباحاً - _ تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مع استمرار شح سوق العمالة رغم رفع مجلس الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار عشرة آلاف إلى 230 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس، وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق بزيادة ألف طلب عما ورد سابقا.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 240 ألفا في أحدث أسبوع.