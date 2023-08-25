- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تتلقى عروضا في ممارسة دولية لتوريد زيوت… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أغسطس 2023 10:18 صباحاً - _ قال متعاملون إن أقل عرض قدم في ممارسة حكومية مصرية لشراء زيوت نباتية اليوم الخميس، كان 990 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن لكمية قدرها 5500 طن من زيت دوار الشمس.
وأضاف المتعاملون أن أقل عرض قُدم في الممارسة لتوريد زيت الصويا كان 1070 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. وقُدمت العديد من العروض عند هذه النقطة السعرية.
وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية ، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية على أن يكون وصول الشحنات في الفترة من السادس إلى 20 أكتوبر أو من 21 من الشهر نفسه إلى 5 نوفمبر.
وقالت الهيئة إنه يتعين على المتعاملين تقديم عروض للدفع عند الاطلاع مع خطابي اعتماد مدتهما 180 يوما و270 يوما.
والموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم 24 أغسطس .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة السلع التموينية تتلقى عروضا في ممارسة دولية لتوريد زيوت… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.