انت الأن تتابع خبر انهيار تاريخي في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 25 أغسطس : شوف الكيلو بكام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انهارت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 25 أغسطس الجاري في بداية التعاملات بمحافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بعد الزيادة التي سجلت خلال تعاملات أمس الخميس .

أسعار الفراخ اليوم :

وأشارت بوابة الأسعار في أحدث معلومات خرجت عنها لها قبل قليل أسعار الدواجن في مصر تراجعت بمعدل 2.7 جنيه للكيلو ،في المقابل عاودت أسعار البيض إلي الاستقرار مرة أخري بعد الزيادة التي حدثت في الساعات الماضية .

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 25 أغسطس :

1- وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، في أسعار الدواجن والبيض اليوم 67.87 جنيه، بمعدل تراجع 2.7 جنيه في الكيلو

2- وصل سعر كيلو الدواجن البلدي، في أسعار الدواجن والبيض اليوم 109.61 جنيه بمعدل تراجع 2.7 جنيه في الكيلو

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 25 أغسطس :

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن استقرار سعر كرتونة البيض، والتي قد تشهد زيادة جديدة والتي تختلف من منطقة إلي أخري:

1- كرتونة البيض الأبيض 108.75 جنيه،

2- كرتونة البيض الأحمر 110.75 جنيه

3- كرتونة البيض البلدي 120.75 جنيه

أسعار الفراخ البيضاء :

من جانبها أكدت شعبة الدواجن باتحاد الصناعات أن أسعار الفراخ البيضاء في مصر سوف تواصل الانخفاض في الفترة القادمة حيث أن أسعارها تراجعت في الفترة الماضية بقدار يبلغ أربعة جنيهات في سعر الكيلو الواحد ، ووصل سعر الفرخة إلي 56 جنيها للكيلو بالمزرعة بعدما كان يسجل 60 جنيها بالمزرعة يوم الجمعة الماضية ، مشيرة إلي أن السبب وراء هذا التراجع يرجع إلي تراجع مستلزمات الإنتاج كالأعلاف، حيث انخفض سعر طن العلف بنحو 500 جنيه أمس ليسجل 21 ألف جنيه.