انت الأن تتابع خبر بلاش تشتري زيادة صادمة .. سعر البصل اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر البصل اليوم الجمعة 25 أغسطس الجاري بشكل غير متوقع مع انطلاق التعاملات بمختلف الأسواق المنتشرة بمحافظات الجمهورية، على الرغم من حالة التراجع التي سجلت خلال تعاملات أمس الخميس

سعر كيلو البصل اليوم :

وأشار بوابة الأسعار في أحدث معلومات خرجت عنها قبل قليل هناك حالة من الزيادة في أسعار الخضروات والفاكهة في مصر، حيث ارتفع سعر كيلو البصل اليوم و سعر كيلو الخيار ، والتي سوف نقوم بالكشف عنها في التقرير التالي.

سعر البصل اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023:

1-وصل سعر كيلو البصل الأبيض في الأسواق اليوم حوالي 17.5جنيها، بارتفاع 1.5 جنيه

2- بلغ سعر كيلو البصل الأحمر في الأسواق اليوم حوالي 17.5جنيها، بارتفاع 1.5 جنيه

3- بلع متوسط سعر البصل اليوم في الأسواق اليوم حوالي 16 جنيها،

سعر طن البصل اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 :

بلع سعر طن البصل بعرشه خلال تعاملات اليوم إلي 10 آلاف جنيه .

بلغ سعر طن البصل الأبيض يسلم للتصدير خلال تعاملات اليوم بـ14 ألف جنيه للطن.

سعر قنطار البصل اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023:

1- بلغ سعر قنطار البصل اليوم صغير الحجم 900 جنيه.

2- بلغ سعر قنطار البصل اليوم متوسط الحجم 1200جنيه.

3- بلغ سعر قنطار البصل اليوم متوسط الحجم 1300 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 25 أغسطس:

سعر كيلو الطماطم 7.5 جنيه، .

سعر كيلو البطاطس 11 جنيها،

سعر كيلو الكوسة 11 جنيها، بارتفاع جنيهين

سعر كيلو الفاصوليا 30 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات

سعر كيلو الباذنجان البلدي 6.5 جنيه،

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 13 جنيها، بارتفاع جنيهين.

سعر كيلو الفلفل الحامي 10 جنيهات،

سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، .

سعر كيلو الخيار الصوب 13 جنيها، بارتفاع جنيه

سعر كيلو الخيار البلدي 11 جنيها، بارتفاع جنيه.

بلع سعر كيلو البامية ما يقارب 30 جنيها،

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 25 أغسطس:

بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي 14 جنيها.

بلغ سعر كيلو الخوخ البلدي 30 جنيه

بلغ سعر كيلو البطيخ 24 جنيها 6 كيلو