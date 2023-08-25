انت الأن تتابع خبر تراجع أسعار الذهب عالميا إلى 1913 دولارا للأونصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب ، الجمعة، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، لكن المعدن النفيس يتجه إلى تسجيل أفضل أداء في ستة أسابيع قبيل خطاب لرئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول يمكن أن يقدم دلائل حول تحركات أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1913.10 دولارا للأونصة، كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1941.30 دولارا .

وارتفع الذهب نحو 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، والذي يمكن أن يكون أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر، مع صعود الأسعار إلى أعلى مستوى منذ العاشر من آب، أمس الخميس، وفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.05 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 932.60 دولار. وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1232.13 دولار.

وتتجه الفضة والبلاتين نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ 14 تموز. ويوشك البلاديوم على التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.