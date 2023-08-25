مال وأعمال

وزير الطيران يبحث مع سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة تعزيز…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الطيران يبحث مع سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة تعزيز… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أغسطس 2023 05:08 مساءً - استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السفير كيم يونج هيون السفير الجديد لدولة كوريا الجنوبية بالقاهرة ، وذلك لبحث وتعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني.

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وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدني بالسفير الكوري متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد ” مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الكورية في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطيران المدني مشيرا الى حرص الوزارة على توطيد هذه العلاقات من خلال تبادل الخبرات ودعم خطط التعاون الاستثماري بين الجانبين بما يُحقق المصالح المُشتركة للشعبين الصديقين.

وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الجانب الكوري لتشغيل خط طيران مباشر يربط مصر بكوريا الجنوبية لدفع حركة السياحة والاقتصاد وارتفاع معدلات التبادل التجاري بين الدولتين .

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وفى السياق ذاته أكد السفير كيم يونج هيون على أن بلاده ترحب بأفاق التعاون المشترك وتعميق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر خلال الفترة المقبلة خاصةً مع توافر الفرص الواعدة داخل الدولة المصرية في مجالات متعددة ومن بينها الطيران المدني.

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كما أشاد سفير كوريا الجنوبية بجهود وزارة الطيران المدني المستمرة في تنشيط الحركة السياحة الوافدة الى مصر، من خلال افتتاح العديد من المطارات فى المناطق ذات المقاصد السياحية الهامة مثل مطار سفنكس الذى يعُد من المطارات الواعدة خاصة بالنسبة للسائحين الكوريين لما تتمتع به هذه المنطقة من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة فى العالم معرباً عن أمله بتشغيل خط طيران مباشر بين البلدين فى القريب العاجل .

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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