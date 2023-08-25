النفط يتحول إلى الارتفاع عند الإغلاق بعد تقرير عن المخزونات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أغسطس 2023 06:12 مساءً - _ أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف اليوم الخميس في جلسة متقلبة، بعد أن تراجعت دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة بفعل مخاوف الطلب وقوة الدولار، لكنها تعافت لاحقا بعد تقرير عن انخفاض مخزونات الديزل في أوروبا.

بدأت الأسعار في التعافي في منتصف التعاملات الصباحية في نيويورك بعد أن نشرت شركة إنسايتس جلوبال الاستشارية الهولندية، بيانات تظهر أن مخزونات الديزل الموجودة في مخازن مستقلة بمركز التكرير والتخزين أمستردام-روتردام-أنتويرب انخفضت ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

وارتفع خام برنت 15 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 83.36 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.05 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار منخفضة خلال غالبية الجلسة، قبل أن ترتفع في النصف ساعة الأخيرة من التداول.

ورجح جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس، أن يكون انخفاض مخزونات المنتجات المكررة في أوروبا وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، السبب في ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى احتمال أن تستمر التقلبات لحين استيضاح المستثمرين التحركات المقبلة للمركزي الأمريكي بخصوص الفائدة.

ويجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي وصانعو السياسات من البنك المركزي المصري الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان في جاكسون هول يوم الجمعة، وقد تهيمن مسألة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول على المناقشات رغم تراجع الضغوط التضخمية.