- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتحول إلى الارتفاع عند الإغلاق بعد تقرير عن المخزونات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أغسطس 2023 06:12 مساءً - _ أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف اليوم الخميس في جلسة متقلبة، بعد أن تراجعت دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة بفعل مخاوف الطلب وقوة الدولار، لكنها تعافت لاحقا بعد تقرير عن انخفاض مخزونات الديزل في أوروبا.
بدأت الأسعار في التعافي في منتصف التعاملات الصباحية في نيويورك بعد أن نشرت شركة إنسايتس جلوبال الاستشارية الهولندية، بيانات تظهر أن مخزونات الديزل الموجودة في مخازن مستقلة بمركز التكرير والتخزين أمستردام-روتردام-أنتويرب انخفضت ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.
وارتفع خام برنت 15 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 83.36 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.05 دولار للبرميل.
وكانت الأسعار منخفضة خلال غالبية الجلسة، قبل أن ترتفع في النصف ساعة الأخيرة من التداول.
ورجح جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس، أن يكون انخفاض مخزونات المنتجات المكررة في أوروبا وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، السبب في ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى احتمال أن تستمر التقلبات لحين استيضاح المستثمرين التحركات المقبلة للمركزي الأمريكي بخصوص الفائدة.
ويجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي وصانعو السياسات من البنك المركزي المصري الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان في جاكسون هول يوم الجمعة، وقد تهيمن مسألة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول على المناقشات رغم تراجع الضغوط التضخمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يتحول إلى الارتفاع عند الإغلاق بعد تقرير عن المخزونات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.