مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تشتري 124 ألف طن من الزيوت النباتية في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 124 ألف طن من الزيوت النباتية في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أغسطس 2023 06:12 مساءً - _ أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الخميس عن شراء 124 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة دولية.

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وقالت الهيئة إن الكمية تتألف من 109 آلاف طن من زيت دوار الشمس و15 ألفا من زيت الصويا

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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