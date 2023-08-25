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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 124 ألف طن من الزيوت النباتية في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أغسطس 2023 06:12 مساءً - _ أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الخميس عن شراء 124 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة دولية.
وقالت الهيئة إن الكمية تتألف من 109 آلاف طن من زيت دوار الشمس و15 ألفا من زيت الصويا
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