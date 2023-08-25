الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع

دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أغسطس 2023 09:06 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار الذهب الجمعة 25 أغسطس مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، لكن المعدن النفيس يتجه إلى تسجيل أفضل أداء في ستة أسابيع قبيل خطاب لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يمكن أن يقدم دلائل حول تحركات أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2% إلى 1913.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:27 بتوقيت جرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1941.30 دولار.

وارتفع الذهب حوالي 1.3% منذ بداية الأسبوع، والذي يمكن أن يكون أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر، مع صعود الأسعار إلى أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس أمس الخميس.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في سيتي إندكس “من الممكن أن يعيد باول الذهب إلى 1900 دولار وممكن أن يرفعه إلى 1940 دولارًا”.

وأضاف “من الواضح أن قوة الدولار بمثابة رياح معاكسة للذهب”.

والدولار في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وللحصول على مزيد من الدلائل بشأن مسار أسعار الفائدة، سوف يركز المستثمرون على تصريحات باول ورئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد المتوقعة في وقت لاحق من اليوم في ندوة سنوية اقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنج.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.05 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 932.60 دولار، وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 1232.13 دولار.

وتتجه الفضة والبلاتين حوالي تسجيل أفضل أسبوع منذ 14 يوليو ويوشك البلاديوم على التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.