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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مورجان ستانلي يرفع توقعاته لسعر النفط فوق 80 دولارا للبرميل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أغسطس 2023 10:04 مساءً - سكاي نيوز _ يتوقع بنك مورجان ستانلي أن تتلقى أسعار خام برنت دعما لتستقر بالقرب من 80 دولارا للبرميل، إذ من المرجح أن تظل سوق النفط تعاني من عجز في النصف الثاني من 2023 قبل أن تعود لتحقيق فائض صغير في العام المقبل.
وقال محللون في البنك في مذكرة بتاريخ أمس الخميس “أسواق المنتجات المكررة القوية وتخفيضات أوبك الكبيرة تدعم أسعار الخام”.
ورفع مورجان ستانلي توقعاته لأسعار خام برنت للربع الثالث من العام إلى 85 دولارا للبرميل من 75 دولارا، كما رفعها للربع الأخير إلى 82.50 دولار من 70 دولارا.
وجرى تداول خام برنت عند نحو 84 دولارا للبرميل، الجمعة.
وقال البنك إنه على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي تطبقها أوبك سيكون لها تأثير إيجابي على أسعار النفط في المستقبل القريب، فإن الطاقة الفائضة عند أعلى مستوياتها منذ 20 عاما وقد يؤثر انخفاض الحصة السوقية للمجموعة سلبا على الأسعار في المدى الأطول.
وقررت السعودية تمديد تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى سبتمبر، وتقول المملكة إنها قد تمددها لفترة أطول من ذلك كما قد تزيد حجمها.
ورفع مورجان ستانلي توقعاته للطلب على النفط في 2023 إلى 2.1 مليون برميل يوميا من 1.8 مليون برميل.
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