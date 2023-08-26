مال وأعمال

مجموعة العشرين تتفق على العمل لإصلاح منظمة التجارة العالمية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة العشرين تتفق على العمل لإصلاح منظمة التجارة العالمية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 26 أغسطس 2023 10:14 صباحاً - العربية نت _ قالت الحكومة الهندية اليوم الجمعة، إن دول مجموعة العشرين وافقت على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية، قبل الاجتماع الوزاري الرئيسي للمنظمة في فبراير المقبل.

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وقال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء تجارة دول مجموعة العشرين في راجاستان بغرب الهند “تبادلت مجموعة العشرين الرؤى حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية وأي قرار سيُتخذ خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في فبراير في أبوظبي”.

وهيئة الاستئناف في المنظمة، وهي الهيئة المختصة بالبت في النزاعات التجارية الدولية الكبرى، معطلة منذ أكثر من عامين بسبب عرقلة تعيين محكّمين منذ عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وعارضت واشنطن خلال ولاية الرئيس الحالي جو بايدن دعوات الدول الأعضاء بالمنظمة للموافقة على تعيين محكّمين. وبدلا من ذلك، تقود واشنطن مفاوضات حول كيفية إصلاح آلية الفصل في النزاعات المصابة بالشلل.

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وتشمل الإصلاحات المقترحة إيجاد منظومة لتسوية النزاعات تكون فعالة ومتاحة لجميع الدول الأعضاء بحلول 2024.

ووافقت دول مجموعة العشرين أيضا في اجتماع راجاستان على تحسين طريقة عمل المنظمة وتعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وتضم مجموعة العشرين دولا تجري أكثر من 75% من التجارة العالمية، وهي تعمل في الوقت الحالي تحت رئاسة الهند.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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