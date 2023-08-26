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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات تتجاوز 3.77 تريليون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 26 أغسطس 2023 01:10 مساءً - شينخوا _ تجاوزت التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات في يوليو 3.77 تريليون يوان، أو 526.5 مليار دولار أمريكي، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة.
وقالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي إن صادرات السلع اقتربت من 1.83 تريليون يوان وتجاوزت الواردات 1.44 تريليون يوان، مما أدى إلى فائض قدره 385.5 مليار يوان.
وبلغ إجمالي صادرات الخدمات 183.8 مليار يوان الشهر الماضي، وبلغت واردات الخدمات 315.3 مليار يوان، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 131.5 مليار يوان.
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