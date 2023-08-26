صادرات روسيا من النفط عبر موانئها الغربية ترتفع بشكل طفيف في…

دبي - احمد فتحي في السبت 26 أغسطس 2023 04:04 مساءً - _ أفادت مصادر تجارية وبيانات للشحن وحسابات لرويترز بارتفاع صادرات النفط الخام من موانئ روسيا الغربية في أغسطس بشكل طفيف عن يوليو، رغم تعهد موسكو بخفض صادراتها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا.

وتظهر البيانات أن شحنات النفط في أغسطس لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوى للصادرات في أربع سنوات سجلته موسكو في مايو.

وأفادت المصادر التجارية وبيانات الشحن وحسابات بأن إجمالي صادرات النفط الخام من الموانئ الواقعة في غرب روسيا بلغت في أغسطس نحو 7.7 مليون طن (1.8 مليون برميل يوميا) مقارنة مع 7.5 مليون طن في يوليو (1.77 مليون برميل يوميا).

وتعهدت موسكو الشهر الماضي بخفض صادراتها بنحو 500 ألف برميل يوميا في الشهر الجاري، بالتزامن مع إعلان السعودية، أكبر منتج في أوبك، تمديد خفض الإنتاج.

لكن بما أن روسيا لم تقدم مستوى الأساس لخفض الإمدادات، فإن زيادة شحنات النفط في أغسطس مقارنة مع يوليو لا تعني أن موسكو لا تفي بتعهدها.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية ولا مكتب نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك المسؤول عن النفط والغاز بعد على طلبات من للتعليق.