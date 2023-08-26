مال وأعمال

روسيا تسعى لزيادة صادرات المأكولات البحرية إلى الصين بعد حظر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تسعى لزيادة صادرات المأكولات البحرية إلى الصين بعد حظر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 26 أغسطس 2023 06:12 مساءً - _ تأمل روسيا في زيادة صادراتها من الأسماك والمأكولات البحرية إلى الصين بعد أن فرضت بكين حظرًا على هذه الواردات من اليابان على خلفية تصريف مياه ملوثة بالمواد المشعة معالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المنكوبة إلى البحر.

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وتعد روسيا واحدة من أكبر موردي المنتجات البحرية للصين، إذ ذكرت الهيئة الروسية للرقابة على سلامة الغذاء في يوليو إنه تم السماح لما يبلغ 894 شركة روسية بتصدير المأكولات البحرية.

وقالت الهيئة في بيان بوقت متأخر من أمس الجمعة، إنها تسعى إلى زيادة عدد المصدرين.

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وكانت الصين تحظر بالفعل بعض الواردات الغذائية من اليابان، لكن الحظر الشامل الذي فُرض يوم الخميس كان مدفوعا بمخاوف من “خطر التلوث الإشعاعي” بعد بدء تصريف المياه المعالجة.

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وأكدت اليابان أن انتقادات روسيا والصين غير مدعومة بأدلة علمية، كما أن مستويات التلوث في المياه ستكون أقل من تلك التي تعتبر آمنة للشرب وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

في سياق متصل أشارت هيئة الروسية للرقابة على سلامة الغذاء إلى أنها شددت فحص واردات المأكولات البحرية اليابانية على الرغم من أن الكميات ضئيلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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