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نعرض لكم الان تفاصيل خبر دول الخليج تبحث تسريع اتفاقية التجارة الحرة مع الهند من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 26 أغسطس 2023 08:08 مساءً - العربية.نت_ أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني ، أنه يجري بحث اتفاقية التجارة الحرة مع الهند وتسريعها على أجندة مجلس التعاون الخليجي، وفق “”.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند نموًا مطردًا في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب وجود ما يقرب من 8.5 مليون فرد من الجالية الهندية في المنطقة.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة تجارية أكبر شريك تجاري للهند بإجمالي تجارة بلغت 154 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2021 – 2022.
ووقعت الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بشكل مستقل مع الهند والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022.
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