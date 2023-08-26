مال وأعمال

دول الخليج تبحث تسريع اتفاقية التجارة الحرة مع الهند

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر دول الخليج تبحث تسريع اتفاقية التجارة الحرة مع الهند من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 26 أغسطس 2023 08:08 مساءً - العربية.نت_ أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني ، أنه يجري بحث اتفاقية التجارة الحرة مع الهند وتسريعها على أجندة مجلس التعاون الخليجي، وفق “”.

predco_adv_2021

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند نموًا مطردًا في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب وجود ما يقرب من 8.5 مليون فرد من الجالية الهندية في المنطقة.

BonatMisr

وتعد دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة تجارية أكبر شريك تجاري للهند بإجمالي تجارة بلغت 154 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2021 – 2022.

ووقعت الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بشكل مستقل مع الهند والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دول الخليج تبحث تسريع اتفاقية التجارة الحرة مع الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا