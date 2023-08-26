شركة بي.بي تطالب بزيادة الاستثمار بالنفط والغاز وتسريع…

دبي - احمد فتحي في السبت 26 أغسطس 2023 11:08 مساءً - سي إن بي سي_ قالت شركة النفط العالمية الكبرى بي.بي إنه ينبغي على دول العالم الاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما مع تسريع التحول في مجال الطاقة لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأكد برنارد لوني، الرئيس التنفيذي للشركة في نيودلهي، إن أسعار الغاز العالمية ارتفعت بسبعة أمثالها العام الماضي مع تأثر 3% من إمدادات الغاز العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أجبر الدول على زيادة الإنفاق على الطاقة والتحول إلى الفحم.

وقال لوني أمام مؤتمر بي20 “نحتاج إلى كلا الأمرين، يتعين علينا الاستثمار في منظومة الطاقة اليوم بشكل مسؤول وفي الوقت نفسه نستثمر في تسريع التحول في مجال الطاقة”.

وقال لوني إن بي.بي ستستثمر 40% من رأسمالها في مشاريع تحول الطاقة بحلول منتصف العقد الجاري و50% بحلول نهاية العقد.

وأضاف “سنستثمر ما بين 55 و65 مليار دولار هذا العقد لدفع نمو تحول الطاقة”.