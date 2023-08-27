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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي: توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أغسطس 2023 11:08 صباحاً - دوت الخليج – تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.
ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، أخذا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في القطاعات كافة بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.
كما استعرض الاجتماع جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.
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