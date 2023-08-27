روسيا تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 2.5% في 2023

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أغسطس 2023 01:10 مساءً - وكالات – رفع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، السبت، من توقعات النمو لاقتصاد بلاده المتضرر من العقوبات والذي انكمش العام الماضي، لينمو بقوة أكبر هذا العام مما كان متوقعها قبل بضعة أشهر.

وتوقع الوزير خلال مقابلة تليفزيونية أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.5% وربما أكثر خلال 2023.

وخلال العام الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 2.1%، وفي أبريل، أصدرت وزارة الاقتصاد توقعات رسمية لعام 2023 بنمو بنسبة 1.2%.

ومنذ ذلك الحين، كان كل من الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أكثر تفاؤلا، قائلين إن النمو قد يتجاوز 2%.

ومع ذلك، فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ليست ذات مغزى في كثير من النواحي، حيث أن قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي متوقفة، ويرجع ذلك جزئيا إلى العقوبات الدولية، وصناعة الدفاع فقط هي التي تعمل بكامل طاقتها.

ووفقا لسيلوانوف، سوف يستقر التضخم عند حوالي 6% بحلول نهاية العام. ومع ذلك، في السنوات القليلة المقبلة، يجب أن يعود إلى الهدف البالغ حوالي 1%، على حد قوله.

وقد أدى انخفاض الروبل إلى زيادة معدل التضخم. ويساوي الدولار الواحد الآن نحو 95 روبل، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة.