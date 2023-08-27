مال وأعمال

الهند تفرض مزيدا من القيود على صادرات الأرز

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الهند تفرض مزيدا من القيود على صادرات الأرز من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أغسطس 2023 02:08 مساءً - وكالات – أقرت الهند مزيدا من القيود على صادرات الأرز؛ في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على الإمدادت العالمية للحبوب.

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وفرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20% بأثر فوري، بحسب بيان وزارة المالية في وقت متأخر الجمعة.

والهند هي أكبر مصدر للأرز في العالم، وقد فرضت قيودا سابقة على صادرات جميع الأنواع غير الأرز البسمتي بما يقارب 80% من إجمالي صادراتها من الأرز، وتبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية حوالي 40%.

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وفي أعقاب القرار ارتفعت أسعار الأرز الأسيوي إلى أعلى مستوى لها خلال 15 عاماً، أوائل أغسطس الجاري.

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وتتماشى تدابير الهند الحمائية الأخيرة مع جهودها الصارمة لتهدئة أسعار الغذاء المحلية قبل الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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