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نعرض لكم الان تفاصيل خبر متحدث الصحة: خطوة متحور كورونا الجديد منخفضة.. واللقاحات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أغسطس 2023 02:08 مساءً - أ ش أ – أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن خطورة متحور كورونا الجديد (EG-5)، منخفضة، وأنه لم تُرصد أي زيادة في أعداد دخول المستشفيات جراء المتحور.
وأشار متحدث الصحة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج (مساء دي.إم.سي.) عبر فضائية (دي.إم.سي.)، مساء اليوم، إلى أنه لا يوجد ارتفاع في نسب دخول المرضى للعناية المركزة، بسبب هذا المتحور.
وبين أن المتحور الجديد سريع الانتشار بسبب قدرته على تخطي الجهاز المناعي، مشيرا إلى أن الأعراض هي نفس أعراض متحور أوميكرون في إشارة إلى ارتفاع درجة الحرارة ورشح الأنف وبعض أمراض الجهاز الهضمي على غرار الإسهال.
ولفت إلى أن اللقاحات العادية مازالت فعالة في تقليل شدة المرض ومعدلات الوفيات.
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