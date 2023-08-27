نعرض لكم الان تفاصيل خبر اللقاء الرابع عشر من صالون دوت الخليج.. الاستثمار الخاص ينتظر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أغسطس 2023 05:08 مساءً - فرضت أزمة تخفيف أحمال الكهرباء نفسها على الساحة الاقتصادية، وفجرت علامات استفهام متعددة حول الأسباب والحلول، خاصة بعد ضخ الحكومة استثمارات ضخمة في توليد ونقل الكهرباء، وهو ما دعا صالون دوت الخليج لاختيار عنوان “تجديد الرهان على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة”، ليكون محور لقائه الرابع عشر، في محاولة للوصول إلى المعوقات التفصيلية التي تواجه نمو أعمال القطاع الخاص ومساهمته في توفير الطاقة المستهدفة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللقاء الرابع عشر من صالون دوت الخليج.. الاستثمار الخاص ينتظر… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.