انت الأن تتابع خبر سعر الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري الشبكة وافرح بعروستك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذهب الآن في مصر في سوق الصاغة، وثبت سعر الذهب عيار 21 نحو 2260 جنيه للبيع، و2240 جنيه للشراء وهو العيار الأكثر إقبالا في فئة الشباب المقبلين علي الزواجويتابع الشباب المقبلين علي الزواج سعر الذهب الآن استعدادا لشراء الشبكة وتقديمها للعروسه،حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية تذبذب كبير بين أنخفاض وارتفاع السعر بشكل مبالغ فيه خصوصا مع تذبذب سعر الدولار الذي يؤثر بشكل مباشر علي سوق الذهب.

ويرجع استقرار سعر الذهب الآن في مصر بعد قرا الإعفاء الجمركي علي استيراد الذهب من الخارج وسهولة دخولة دون أي إجراءات متشددة مما أدي إلي إستقرار سعر الدولار وتبعة الذهب.

سعر الذهب الآن

مع دخول مصر مجموعة البريكس أكد وزير التموين أن سعر الذهب الآن لن يتأثر بدخول مصر للبريكس لأن التأثير في المعدن يكون تأثير عالمي وليس محلي أو من خلال مجموعة من الدول .

سعر الذهب الآن

انخفض سعر الذهب الآن حيث سجل عيار 2 نحو 2260 جنيها بتراجع 30 جنيه تقريبا عن سعر الذهب يوم الجمعة الماضية حيث سجل 2290 جنيها

سعر الذهب الآن عيار 24

واستقر سعر الذهب الآن عيار 24 في مصر، مسجلا نحو 2582.75 جنيه للبيع، و2560 جنيه للشراء،بتراجع نحو 39 جنيه عن سعره الأسبوع الماضي بنحو 2617.25 جنيه للبيع، و2594.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وثبت سعر الذهب الآن عيار 21 في مصر، وسجل نحو 2260 جنيهًا للبيع، و2240 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل سعر الذهب الآن عيار 18 ، نحو 1937.25 جنيه للبيع، و1920 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد استقراراً، حيث سجل نحو 18080 جنيهًا للبيع، و17920 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب

فيما وصل سعر أوقية الذهب اليوم الأحد، نحو 1914 دولار للبيع، و1913 دولار للشراء.