نعرض لكم الان تفاصيل خبر اللقاء الرابع عشر من صالون دوت الخليج.. القطاع الخاص يطرح صعوبات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أغسطس 2023 10:10 مساءً - أحمد رضوان: أهلًا وسهلًا بحضراتكم مرة أخرى، نبدأ الجزء الثاني من صالون جريدة دوت الخليج والذي يناقش في لقائه الرابع عشر مستقبل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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