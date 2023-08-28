نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد المرشدي: 4 مليارات دولار قيمة صادرات قطاع الصناعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أغسطس 2023 02:07 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن حجم صادرات القطاع بلغ نحو 4 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، واصفا أدائه بالثبات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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