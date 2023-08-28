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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تبريد الإماراتية تحصل على صفقة امتياز طويلة الأمد في الهند من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أغسطس 2023 02:07 مساءً - سي ان بي سي _ أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) أنه قد تمت تسميتها كمقدم العطاء المفضل بحيث قد تحصلت الشركة على منحة امتياز تبريد المناطق طويلة الأمد ضمن المخطط الرئيسي لمدينة حيدر أباد فارما (تيلانجانا، الهند) وذلك من قبل شركة البنية التحتية الصناعية بولاية تيلانجانا المحدودة مع الالتزام بتنفيذ اتفاق اتفاقية الامتياز مع الطرف المعني.
وأوضحت الشركة في بيان إلى سوق دبي المالي اليوم، أن المرحلة الأولى من المشروع ستخصص لإنشاء مرافق تبريد المناطق بقدرة 2,500 طن تبريد، بتكلفة تقريبية للمشروع تبلغ 36.2 مليون درهم مع توسعة مستقبلية ستتم على مراحل وفقًا للطلب ليصل إجمالي أحمال الامتياز إلى 125,000 طن تبريد.
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