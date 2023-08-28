مال وأعمال

في استطلاع لنشرة دوت الخليج.. 5 قطاعات استراتيجية تتصدر أولوية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع لنشرة دوت الخليج.. 5 قطاعات استراتيجية تتصدر أولوية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أغسطس 2023 03:12 مساءً - رنا ممدوح _ حدد محللان اقتصاديان 5 صناعات استراتيجية من المهم أن تستفيد من الحوافز التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وهي: الصناعات الغذائية، والأدوية، والتصنيع الزراعي، والصناعات المعدنية، والأسمدة والبتروكيماويات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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