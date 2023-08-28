تراجع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2235 جنيها

دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أغسطس 2023 04:10 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع هبوط طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، بعد تعرضها لموجة نزول مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي تأثرًا بتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي حول عزمه الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة للتغلب على التضخم.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 30 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2235 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1914 دولارًا دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2554 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1916 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1490 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17880 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا، وبنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2280 جنيهًا، ولامس مستوى 2300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2265جنيهًا.

بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 25 دولارًا، وبنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1890 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1921 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا.