مال وأعمال

وزير الزراعة: الإفراج عن167 ألف طن أعلاف بقيمة 75 مليون…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الزراعة: الإفراج عن167 ألف طن أعلاف بقيمة 75 مليون… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 28 أغسطس 2023 09:12 مساءً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري المصري.

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وأوضج الوزير أنه تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار خلال الفترة من 18/8/2023 حتى 24/8/2023.

وقال القصير إن الإفراج شمل 138 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 29 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار.

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ولفت أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 24أغسطس 2023) بلغ 7.3 مليون طن منهم 5.3 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.

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وأكد “القصير” أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضًا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي المصري، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء المصري شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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