نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين والولايات المتحدة تتفقان على تشكيل مجموعة عمل لمناقشة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 09:16 صباحاً - وكالات – اتفقت الصين والولايات المتحدة، الإثنين، على تأسيس مجموعة عمل جديدة لمناقشة جوانب التوتر في المسائل التجارية، وفق ما أعلنت واشنطن، فيما تسعى أكبر قوة اقتصادية في العالم لتخفيف الخلافات مع منافستها الاستراتيجية.

واتفقت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، ونظيرها الصيني، وانغ وينتاو، خلال اجتماع في بكين بأن “مجموعة العمل ستجتمع مرّتين سنويا على مستوى نواب الوزراء، فيما ستستضيف الولايات المتحدة أول اجتماع مطلع العام 2024″، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية.

وتهدف مجموعة العمل “للسعي لإيجاد حلول لقضايا التجارة والاستثمار ودفع المصالح التجارية الأمريكية في الصين قدمًا”، وفق ما أعلنت الوزارة في واشنطن.

اجتمعت ريموندو مع نظيرها الصيني وانغ، الاثنين، في بكين حيث شددت على “الأهمية البالغة” لإقامة علاقة مستقرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ووصفت العلاقة الاقتصادية بين البلدين بأنها “الأهم في العالم”.

وأضافت وفق نص الحديث الذي نشرته وزارة التجارة الأمريكية “نتشارك تجارة بقيمة 700 مليار دولار وأتّفق معكم بأن إقامة علاقة اقتصادية مستقرة بيننا يعد أمرا بالغ الأهمية”.

وقالت لوانغ “إنها علاقة معقدّة وتنطوي على تحديات”.

وتابعت “سنختلف بالتأكيد بشأن قضايا معيّنة، لكنني أعتقد أن بإمكاننا تحقيق تقدّم إذا كنا صريحين ومنفتحين وعمليين”.

أكد وانغ بدوره لريموندو أن “عقد محادثات والتنسيق معك في مجال التجارة والاقتصاد هو من دواعي سروري”.

تعد زيارة ريموندو الأخيرة، ضمن سلسلة زيارات عالية المستوى أجراها مسؤولون أمريكيون إلى الصين في الشهور الأخيرة، فيما تسعى واشنطن لتخفيف حدة التوتر في العلاقة مع بكين.

وقد تصل الزيارات ذروتها عبر لقاء بين زعيمي البلدين، إذ أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا، بأنه يتوقع عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ هذا العام.