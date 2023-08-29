إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو اعتبارا من…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 09:16 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت وزارة الطيران المدني أن إعادة شركة مصر للطيران تشغيل خطها المباشر بين القاهرة والعاصمة اليابانية طوكيو اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل بواقع رحلة أسبوعيًا.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، اليوم، أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدني.

واستعرض اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمشروعات التطوير في المطارات المصرية، ومنها آخر مستجدات مشروع مبنى الركاب رقم (2) بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا “، والذي يأتي في ضوء خطه الدولة لتحويل المطارات المصرية إلى “مطارات صديقة للبيئة” من خلال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.

كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الفعال في العديد من المشروعات والتي من المخطط أن تنفذها وزارة الطيران المدنى خلال الفترة القادمة، فضلًا عن مناقشة سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.

وخلال اللقاء أكد الفريق محمد عباس حلمي عمق العلاقات المصرية اليابانية الممتدة على مر العصور، وأن البلدين تربطهما شراكات مهمة تعود لصالح الجانبين.

وأشاد بالجهود المشتركة والتعاون الفعال في مختلف أنشطة الطيران المدنىن معربًا عن تقديره وثقته التامة بالإستفادة من الخبرات اليابانية في مجال تطوير المطارات بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة في المجالات كافة.

ومن جانبه، أشاد السفير الياباني بالتعاون “المثمر” مع الجانب المصري، معربًا عن سعادته بقرب الانتهاء من مشروع مبنى الركاب الصديق للبيئة بمطار برج العرب والذي يحظى باهتمام ودعم كبير من الجانبين.

وفلت إلى أن اليابان تحرص على توسيع نطاق مجالات التعاون المختلفة والشراكات الاقتصادية المهمة بشكل كبير في ضوء مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية .