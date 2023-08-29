الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة وترقب بيانات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 10:14 صباحاً - – ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية تصدر هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الدلالات على مسار أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1918.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1448 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.4% إلى 1946.90 دولار.

وانخفض الدولار 0.1% أمام العملات الرئيسية المنافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوى سجلته في الآونة الأخيرة.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على سلسلة من البيانات منها تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والمقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس آب وتصدر يوم الجمعة، من أجل تكوين صورة أكثر وضوحا لقوة الاقتصاد.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) إنه قد توجد حاجة لرفع أسعار الفائدة مجددا لترويض التضخم المرتفع، وذلك خلال ندوة سنوية في جاكسون هول بولاية وايومنج.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة عوائد السندات مما يجعل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.27 دولار للأوقية لتحوم بالقرب من أعلى مستوى سجلته في الثاني من أغسطس آب، وارتفع البلاتين 2.1% إلى 963.98 دولار. وقفز البلاديوم 2.8% إلى 1258.88 دولار.