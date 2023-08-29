انت الأن تتابع خبر المركزي يعلن طرح سندات لشركة الكهرباء ب50 مليون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البنك المركزي الأردني عن طرح الإصدار التاسع عشر من سندات شركة الكهرباء الوطنية والمكفولة من الحكومة بقيمة 50 مليون دينار لأجل 5 سنوات.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ استحقاق الإصدار في 30 آب 2028، حيث سيطرح المزاد الثلاثاء 29 آب الحالي، والتسوية يوم الأربعاء.

الخميس الماضي، طرح البنك المركزي سندات شركة الكهرباء الوطنية المكفولة من الحكومة بقيمة 100 مليون دينار تستحق في 28 من شهر آب للعام 2026.

وطرح صكوكا لشركة الكهرباء الوطنية، ضمن الشريحة الثالثة من الإصدار السادس بقيمة 120 مليون دينار تستحق في الثامن والعشرين من شهر آب من العام 2026.