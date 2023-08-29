استقرار على أسعار النفط عالميا

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رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، مع مخاوف انخفاض الطلب بفعل احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية خشية تأثير عاصفة مدارية قبالة ساحل الخليج الأميركي على الإمدادات.

ووفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، انخفض خام برنت 2 سنت إلى 84.40 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط 3 سنتات إلى 80.07 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع من شأنها أن تساعد على تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، إن البنك قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم.

وفي السياق، ضربت العاصفة الاستوائية إداليا غربي كوبا أمس الاثنين، وتحولت إلى إعصار تقريبا متجهة صوب فلوريدا، ومن المرجح أن تتسبب تلك العاصفة بانقطاع التيار الكهربائي، ما يؤثر على إنتاج النفط الخام في الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأميركي.