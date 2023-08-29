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ستاندرد تشارترد يعتزم بيع وحدته لتمويل الطيران إلى صندوق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ستاندرد تشارترد يعتزم بيع وحدته لتمويل الطيران إلى صندوق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 11:12 صباحاً - – قال بنك ستاندرد تشارترد يوم الاثنين إنه سيبيع وحدته العالمية لتمويل الطيران إلى شركة تأجير الطائرات (أفيليس) ومقرها السعودية مقابل 700 مليون دولار ضمن مساعيه الرامية لزيادة كفاءة عملياته.

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ويأتي هذا الاتفاق في وقت يركز فيه البنك على مجالات عمل تميزه عن منافسيه في إطار سعيه لتحقيق أهدافه لعام 2024.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة (أفيليس) لتأجير الطائرات.

قال بنك ستاندرد تشارترد في يناير كانون الثاني إنه كان ينظر في الخيارات المتاحة لوحدته العالمية لتمويل الطيران.

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وتمتلك شركة ستاندرد تشارترد أفييشين فاينانس، التي تتخذ من دبلن مقرا لها، وتدير أكثر من 120 طائرة وتقدم خدمات تشمل التحوط بشأن وقود الطائرات وتمويل الديون وإعادة تسويق الطائرات غير المستغلة.

وقال سايمون كوبر، الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات التجارية والمؤسسية والرئيس التنفيذي أيضا لأوروبا والأمريكتين في ستاندرد تشارترد يوم الاثنين “سيتيح بيع أفييشين فاينانس مواصلة تركيز جهودنا على المجالات التي نتميز فيها بشكل أكبر”.

وتتوقع الشركة تسجيل مكاسب تبلغ نحو 300 مليون دولار من عملية البيع هذه وزيادة نسبة رأس المال من المستوى الأول للأسهم العادية بنحو 19 نقطة أساس.

وجاءت شركة ستاندرد تشارترد أفييشين فاينانس في المرتبة رقم 21 بين أكبر مؤجري الطائرات استنادا إلى القيمة السوقية لأسطولها البالغة 3.7 مليار دولار وفقا للتصنيف الصارد عن مجلة “إير فاينانس جورنال” في 2022.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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