انت الأن تتابع خبر يلا علشان تعجني .. انهيار سعر شيكارة الدقيق اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر شيكارة الدقيق اليوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري مع بداية التعاملات في الكثير من المحال التجارية، بعد الزيادة الذي حدث خلال تعاملات أمس الأثنين .

أسعار الدقيق اليوم:

وكشفت عدد من التقارير الصحفية الصادرة اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 سبب زيادة أسعار الدقيق في مصر في الفترة الماضية ترجع إلي قلة الكميات الموجودة في الأسواق بعد موافقة مجلس الوزراء على إرسال شحنات من الدقيق إلي الدولة الشقيقة السودان بسبب حاجتهم إليها في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد والذي ترتب عليه حدوث زيادة بمقدار ألف جنيه في الطن الواحد، وذلك بعد حالة التراجع التي شهدها سعر السلعة في شهر في شهر مايو الماضي حيث كان هناك وفرة في كميات الدقيق الموجودة في الأسواق مما أدي إلي انخفاضها

سعر شيكارة الدقيق اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023:

وفي سياق متصل أكدت بورصة الأسعار في أحدث معلومات تخرج عنها قبل قليل عن تراجع سعر شيكارة الدقيق اليوم حيث جاءت الأسعار كما يلي :

1- زيادة سعر شيكارة الدقيق اليوم “بروتين/24” إلي ما يقارب 14,600 جنيه للطن

2- زيادة سعر شيكارة الدقيق اليوم “بروتين/27” إلي ما يقارب 14,400 جنيه.

سعر الدقيق اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023:

بلغ سعر كيلو الدقيق اليوم المعبأ 21.85 جنيه، بارتفاع 40 قرشا.

أسعار القمح اليوم الثلاثاء 29أغسطس

1- سجل سعر القمح الروسي بروتين 12.5% حوالي 13150 جنيه للطن

2- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن.

3- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن

4- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% حوالي 13100 جنيه للطن

5- سجل سعر القمح الروماني حوالي 12800 جنيه للطن

6- سجل سعر القمح الليتواني حوالي 8350 جنيه للطن.

7- سجل سعر القمح الألماني حوالي 13100 جنيه للطن

سعر طن الردة اليوم الأثنين 28 أغسطس 2023:

وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10800 جنيه.